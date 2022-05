Expositie op het Chasséveld vertelt 30 indringende verhalen over mensenhandel

BREDA - Op het Chasséveld is de expositie Open je ogen te bewonderen. In die expositie laten 30 mensen hun stem horen en vertellen ze hun verhaal over mensenhandel.

De tentoonstelling met de 30 portretten en verhalen van de 30 dappere mensen die hun stem laten horen, is door Prinses Beatrix op 22 september 2016 geopend aan de Lange Vijverberg in Den Haag. Sindsdien is Open Je Ogen te zien geweest in bijna 40 gemeenten. Sinds 4 mei staat de expositie op het Chasséveld in Breda.

‘Open je ogen’ is een reizende tentoonstelling van 30 portretten en verhalen van slachtoffers, met als doel om de ernst en diversiteit van mensenhandel in Nederland een beeld te geven in de openbare ruimte. Mannen, maar vooral vrouwen en kinderen zijn – ook in Nederland – slachtoffers van mensenhandel.

De expositie is een initiatief van CoMensha, het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel. De expositie is een onderdeel van een bewustwordingscampagne van CoMensha. “Door deze reizende tentoonstelling zoveel mogelijk gemeenten in Nederland aan te laten doen, willen wij een zo groot mogelijk publiek bereiken. De tentoonstelling brengt de ernst en diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld.” De organisatie wil met de tentoonstelling mensen raken. “We hopen dat deze tentoonstelling bij mensen hun ogen opent voor de urgentie van deze problematiek ven voor de belangen en rechten van de mensen die in die ene valkuil zijn gestapt. De valkuil van mensenhandel.”