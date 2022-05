Vermissing in Breda: Wie heeft de 41-jarige Marleen gezien?

BREDA - Marleen de Wijs (41) is vermist vanuit Breda. De vrouw is op 21 april voor de laatste keer gezien.

Marleen is op 21 april niet op haar afspraken gekomen, en ook niet meer in haar woning geweest. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.

Marleen draagt een donkerblauwe jas, heeft een normaal postuur en donkerblond haar net over haar schouders. Wie tips heeft, wordt gevraagd 0800-6070 te bellen.

#Vermist Marleen de Wijs (41) vanuit #Breda sinds 21-4-2022.



Marleen is niet op haar afspraken gekomen en ook niet in haar woning. Zij draagt een donkerbl jas, heeft een normaal postuur en donkerblond haar net over de schouder.



Info: https://t.co/U0JJPPnWjt

Tips???0800-6070 pic.twitter.com/XsACJYjmR7— ZoekJeMee (@ZoekJeMee) May 4, 2022