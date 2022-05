Vacature Uitgeverij de Bode: Redacteur (32-38 uur per week)

Uitgeverij de Bode is op zoek naar een redacteur. Ben jij op zoek naar een fulltime baan in de journalistiek? Kun je goed schrijven, snel schakelen en ben je enthousiast over online nieuws? Lees dan snel verder!

Als redacteur bij Uitgeverij de Bode ben je verantwoordelijk voor al het actuele nieuws op de websites én je verzorgt de redactie van de fysieke kranten. Je houdt de actualiteiten in jouw gemeenten dan ook nauwlettend in de gaten en schrijft leuke, boeiende en relevante nieuwsartikelen en achtergrondverhalen.

Iedere dag is anders. Je gaat vaak zelf op pad voor verhalen, maar je stuurt ook een team aan van correspondenten en fotografen. Gezamenlijk zorg je ervoor dat inwoners van jouw gemeenten op de hoogte zijn van al het nieuws uit hun regio.

Wat wij bieden

Wij bieden je een leerzame en interessante baan in de journalistiek met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt een salaris passend bij je ervaring.

Interesse? Neem contact op!

Heb jij interesse in deze functie? Neem dan snel contact met ons op! Mail je motivatie en cv naar Monique Elst via m.elst@uitgeverijdebode.nl