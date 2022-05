Een nieuw Bredaas boek van en voor hardlopers: ‘De marathon: magisch of waanzin?’

BREDA - In 2019 ontstond bij Suzanne, Joan, Ilse, Femke en Léandra het idee voor een boek over de magie van de marathon. En op 13 juni komt die droom uit. Dan presenteren zij hun boek ‘De Marathon: Magisch of waanzin?”.

Een liefdesverklaring aan de marathon. Dat is het nieuwe boek van vijf Bredanaars ‘Marathon: Magisch of waanzin?’. Suzanne van Gaal, Joan Simon Artigas & Ilse van de Zande (Run2Day Breda & 42,195Breda), Femke van Eck en Léandra Sprenkels (Get the job done) zijn allen gepassioneerde hardlopers met meer dan veertig marathonavonturen aan ervaring. Tijdens de lange duurlopen van hun marathontrainingen vanuit het Bredase Mastbos ontstond het eerste idee om een boek te schrijven.

Wat concreter werd aan de keukentafel kreeg steeds meer vorm tijdens de drie wekelijkse boekbesprekingen in Eet- en Bierlokaal Aogse Markt in Breda. Stad en land reisden ze af en ze gingen zelfs de grens over voor interviews op zoek naar antwoord op de vraag: ‘De marathon: magisch of waanzin?’.

“Voor de beginnende marathonloper is het een compleet handboek inclusief trainingsschema. Voor de ervaren marathonloper is het een feest der herkenning. En voor de niet-marathonloper zijn het twintig mooie verhalen en wellicht een bron van inspiratie om toch eens..”, legt Ilse van de Zande uit. Hoe werkt trainen voor een marathon als je onregelmatig werkt? Hoe voorkom je blessures? Hoe word je sterker en dus sneller? Wat kun je met de data uit je horloge? Waar moet je rekening mee houden bij een marathon in het buitenland? Welke films moet je kijken om al in the mood te komen? Wat eten marathonlopers? Het zijn allemaal vragen die beantwoord worden in ‘De Marathon: Magisch of waanzin?’ Maar ook lees je de aanmoedigende verhalen van recreant-marathonlopers, krijg je tips van prins Pieter-Christiaan van oranje en lees je de enthousiaste verhalen en blunders van first timers. “Het is een allesomvattend marathonboek. Een must-have voor iedere hardloopliefhebber!”

Presentatie

Daan Quaars, wethouder Bouwen en Wonen, Evenementen en Sport van Breda en Willem Butz, voorzitter van de Bredase Singelloop, nemen de eerste exemplaren op 13 juni in ontvangst. Tevens is een aantal van de geïnterviewden bij de boekpresentatie aanwezig. Naast de boekpresentatie hebben de vijf schrijvers ook twee sportieve evenementen gepland om hun nieuwe boek te promoten. Op vrijdag 17 juni is dat een hardloopclinic met Björn Koreman bij Sprint, en op 24 juni is dat een rondje Rotterdamse iconen vanaf de Ballentent aan de Parkkade in Rotterdam.

Aanmelden voor deze twee events kan binnenkort via www.demarathonmagischofwaanzin.nl. Het boek is nu in de pre-sale via de website www.demarathonmagischofwaanzin.nl en straks te koop in de boekhandel en online.



De marathon: Magisch of waanzin?