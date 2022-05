NAC sluit Street League af met Finaledag op 17, 18 en 19 mei

BREDA - De afsluiting van het NAC Street League-seizoen is in zicht. Op 17, 18 & 19 mei vindt dit grootse evenement, ook wel finaledagen genoemd, plaats op P5. De scholen uit Breda en Geertruidenberg zijn welkom bij het Rat Verlegh Stadion voor een sportief festijn. Op dinsdag nemen de basisscholen van de NAC Junior Street League het tegen elkaar op. Op woensdagmiddag de basisscholen van Geertruidenberg en op donderdagochtend de middelbare scholen uit Breda. De deelnemende scholen strijden om diverse prijzen met als hoofdprijs een schoolreis voor het hele leerjaar.

De finaledagen staan in het teken van de geschiedenis van NAC Breda. De deelnemers worden door middel van voetbal gerelateerde spellen ondergedompeld in het thema. In totaal bevat het terrein vijf verschillende zones met elk een gebeurtenis uit de geschiedenis van de voetbalclub NAC Breda. Door het inspelen op dit onderwerp wordt kennis bijgebracht over NAC én haar geschiedenis.

De teams kunnen het duel aangaan tijdens een voetbalwedstrijd, mega jenga spelen, vol overgave voetbal bowlen, zich uitleven in de pannakooi en nog veel meer. Kober is aanwezig met een voetbalflipper en coördineren het graffiti spuiten. Hoeks Zonwering B.V. stelt een speciaal screen beschikbaar waar de deelnemers doorheen mogen schieten en een prijs kunnen scoren. Op woensdag krijgen de deelnemers uit Geertruidenberg een workshop van de Rabobank over omgaan met geld en cybercrime. Samen met Chapeau Productions zal DJ FeestRay gedurende de dagen vanuit de Nouwens-truck te horen zijn en zorgen voor een groot feest.

Programma:

Dinsdag 17 mei 09:00 – 16.00: NAC Junior Street League

Woensdag 18 mei 13:30 – 16:30: NAC Street League Geertruidenberg Donderdag 19 mei 10.00 – 13.00: NAC (Ladies) Street League

NAC Street league

Aan de NAC Street League nemen leerlingen van negentien Bredase basisscholen, negen middelbare scholen en vijf basisscholen uit Geertruidenberg het tegen elkaar op tijdens dé straatvoetbalcompetitie. Deelnemende scholen kunnen niet alleen punten behalen door het winnen van de wedstrijden, maar ook door het vertonen van sportief en respectvol gedrag op én rondom het veld. Tijdens het programma worden ook workshops gegeven over actuele maatschappelijke thema’s. Inschrijven voor seizoen 2022/2023 van de NAC Street League kan via www.nacstreetleague.nl.