Landgoed Wolfslaar zet poorten open voor publieksdag

BREDA – Landgoed Wolfslaar zet deze Moederdag zijn poorten open voor alle bezoekers. Met concerten, sporten en speciale moederdagactiviteiten is er genoeg te doen op het landgoed.

Het is open dag op het Landgoed Wolfslaar, met een speciale Moederdag editie is er voor jong en oud wat te doen. Zo was er eerder deze ochtend een speciale yogasessie in de geitenweide, zijn er concerten bij het landhuis en mogen mama’s gratis zwemmen in het zwembad. Op deze Moederdag publieksdag is er genoeg te doen met een vol programma tussen 11:00 en 17:00 uur.

Boerderij Wolfslaar

Bij de boerderij was er vanmorgen al een speciale Moederdag editie van de yogasessie in de geitenweide. Ook de moestuin is vrij voor bezoekers om een kijkje te nemen. Tussen 11:00 en 16:00 uur kan iedereen daar vrij inlopen. Rond diezelfde tijd kunnen bezoekers ook deelnemen aan ‘Het Mysterie van de Rode Drieklauw’.

Landhuis Wolfslaar

Ook het landhuis doet mee met de open dag. Vanaf 11:30 uur zijn er verschillende concerten op en naast de trappen van het landhuis. Zo speelt onder andere Seniorenorkest Nieuw Ginniken. Ook het terras is geopend voor een hapje en een drankje.

Zwembad Wolfslaar

Het zwembad is vandaag gratis te bezoeken voor alle moeders, maar wel op vertoon van kinderen. Op het terrein van het zwembad is er onder andere een groot springkussen aanwezig. Natuurlijk kan er gezwommen worden en zijn er zwemspelletjes te doen. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan oudhollandse spelletjes, een bootcamp of urban sports.