Vrijheidsfeest in de Haagse Beemden: Depla ontsteekt bevrijdingsvlam

BREDA - De Haagse Beemden organiseerden vandaag hun eigen Vrijheidsfeest. Het evenement vond plaats op de parkeerplaats voor het buurthuis en startte om 13:00 uur met een muzikale opening.

Hierna vonden en vinden er diverse activiteiten plaats voor jong en oud. Zo is er op de parkeerplaats een springkussen en staan er kraampjes waar je bijvoorbeeld klompjes kunt beschilderen. Ook zijn er diverse eet- en drinkgelegenheden aanwezig.

Buurthuis

Verder kunnen de mensen natuurlijk ook even bij het buurthuis naar binnen lopen waar een koffietafel staant en een oudhollands decor waar je een fotoshoot kan houden. In jongerencentrum de Galaxy kan je komen tafeltennissen, tafelvoetballen of in de studio muziek komen maken. .

Bevrijdingsvuur

Ook Burgemeester Depla was aanwezig. Hij nam het bevrijdinsgvuur in ontvangst en ontstak de bedvrijdingsvlam. De activiteiten zullen doorlopen tot 17:00 uur waarna het feest eindigt.