Lopers brengen vannacht het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Breda

BREDA - Een groep lopers gaat vannacht het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Zij zullen heel de nacht lopen, om te zorgen dat het vuur ‘s ochtends aankomt in Breda. Om 13.00 uur is er een grootse opening van het Vrijheidsfeest in de Haagse Beemden waarbij met de fakkel uit Wageningen de Bredase vrijheidsvlam wordt ontstoken.

Ook dit jaar gaat een groep lopers vanuit Breda in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Om middernacht wordt traditiegetrouw het nationale bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 mei plein vóór het historische hotel De Wereld door de burgemeester van Wageningen. Ieder jaar komen er lopers uit heel het land om het bevrijdingsvuur op te halen. In totaal nemen er ieder jaar meer dan 2000 lopers en begeleiders deel aan dit unieke evenement. Samen zorgen zij ervoor dat het Bevrijdingsvuur, het symbool van vrijheid, over heel Nederland wordt verspreid.

In de ochtend van 5 mei komen de lopers aan in Breda. Na een korte herdenking op het Pools ereveld gaan ze richting Haagse beemden. In en rondom het buurthuis Gageldonk hebben Surplus jongerenwerk, Grote Broer en Zus en anderen een vrijheidsfeest georganiseerd. Er is muziek, dansen kraampjes, eten drinken en veel gezelligheid.

Om 13.00 is er een grootse opening waarbij met de fakkel uit Wageningen de Bredase vrijheidsvlam wordt ontstoken. “Kom naar dit vrijheidsfeest en sta samen stil wat vrede en vrijheid in deze tijd voor ons betekend. Het is niet vanzelfsprekend en kwetsbaar”, roept de organisatie op. Het evenement duurt tot 17.00 uur.