De ‘Krieg van Kees’ vertelt het verhaal een Bredanaar die als dwangarbeider moest werken in Duitsland

BREDA - Het Princenhaags museum organiseert vanavond de presentatie van het boek dat Kees van den Berg schreef over zijn vader: ‘de KRIEG van KEES’. Zijn vader heeft tweeënhalf jaar als dwangarbeider in Duitsland moeten werken. Hij heeft vanaf de eerste tot en met de laatste dag in Nazi-Duitsland dagboekjes bijgehouden.

Kees van den Berg schreef een boek over zijn vader Kees van den Berg uit de Dreef in Princenhage. “Dit jaar is het exact 80 jaar geleden, dat mijn vader, vanuit Dreef 11 te Princenhage, ruim tweeëneenhalf jaar als dwangarbeider in Duitsland heeft moeten werken”, vertelt Kees. Zijn vader heeft vanaf de eerste tot en met de laatste dag in Nazi-Duitsland dagboekjes bijgehouden. “Hij heeft er nooit met ons, zijn eigen kinderen, echt inhoudelijk over kunnen praten. Na mijn pensionering in 2018 ben ik begonnen met het uitwerken van de dagboeken van mijn vader.”

“Met het lezen en typen van elke zin, elke bladzijde en elk boekje kwam ik steeds meer tot de conclusie dat de dagboekjes van mijn vader bewaard moesten blijven en dat het uitgeven in boekvorm de beste manier zou zijn. Je kunt een boek pakken, lezen, wegleggen en overdenken. Een echte inkijk in de oorlogstijd door de ogen van een dwangarbeider. “ Door er bekendheid aan te geven merkte Kees ook dat dit onderwerp enorme belangstelling heeft van mensen die ook familieleden hadden die in dezelfde situatie als dwangarbeider hebben moeten werken en die daarvan ook nooit iets hebben gehoord. “Er werd namelijk niet meer over gesproken. Deze mensen hopen door middel van mijn boek een beeld te kunnen vormen en inzicht te krijgen in het leven van hun dierbare familielid in oorlogstijd.”

Het is uiteindelijk een indrukwekkend boek geworden met 955 dagverslagen, foto’s, een overzichtskaart en originele fragmenten uit de dagboekjes en wat eindigt met een ‘Welkom thuis’ door de straat. Totaal bestaat het boek uit 470 bladzijden.

De boekpresentatie vindt vanavond plaats in het kerkehuis aan de Dreef 5 in Princenhage. Aanvang 19.30 uur. Na zijn presentatie zal Kees het boek aanbieden aan de Burgemeesters van Breda en Tilburg, Paul Depla en Theo Weterings. Uiteraard signeert en verkoopt hij zijn boek die avond. De toegang is € 2,50 voor vrienden van het Princenhaags museum is het op vertoon van de vriendenpas gratis.