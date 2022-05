Dodenherdenking in Park Valkenberg zeer drukbezocht

BREDA - In park Valkenberg vond woensdagavond de jaarlijkse herdenkingsceremonie plaats tijdens de Nationale Dodenherdenking. En daar kwamen veel Bredanaars op af.

De opening was om 19.30 uur door meneer Hubert, voorzitter van Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda en ook burgemeester Paul Depla hield een toespraak. Henk-Jan van Oorschot van het Onze Lieve Vrouwelyceum las een gedicht voor en er werden een aantal kransen gelegd.

Honderden Bredanaars hoorden in het park de klok van de Grote Kerk luiden, en om 19.59 het taptoesignaal door meneer van den Heijkant. Om 20.00 uur volgden twee minuten stilte en het spelen van de volksliederen van Nederland, België, Canada, Groot-Brittannië en Polen en het vervolg van de kranslegging. Na de herdenking was er om 20.45 uur een concert in de Grote Kerk door het Breda’s Mannenkoor.

Het was de eerste keer sinds de start van de coronamaatregelen in Nederland dat de plechtigheid in het park weer zo massaal bezocht kon worden.