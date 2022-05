Code geel vanwege dichte mist

BREDA - De dag is vrijdag op veel plaatsen begonnen met dichte mist. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. Ook waarschuwt de ANWB weggebruikers.

"In het hele land komt op veel plaatsen (dichte) mist voor, lokaal is het zicht minder dan 200 meter", laat het KNMI weten. "Met name het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden." De verwachting is dat de mist halverwege de ochtend vrij snel zal verdwijnen.

De ANWB waarschuwt weggebruikers. "Bij mist verdubbel je de afstand tot je voorganger en je halveert je snelheid. Hierdoor heb je veel meer tijd om te handelen als er iets onverwachts gebeurt, dat je laat ziet door gebrek aan zicht. Met dezelfde snelheid doorjakkeren in de veronderstelling dat anderen je wel zien is vragen om problemen." Ook deelt de ANWB tips over het gebruiken van de juiste verlichting. Bij dichte mist wordt aangeraden om je dimlichten aan te zetten. Mistlampen mag je achter slechts gebruiken wanneer het zicht minder dan 50 meter is. Voor mogen je mistlampen al aan bij minder dan 200 meter zicht.