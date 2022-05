weerbericht Breda: ‘Zaterdag kans op een bui, verder aangenaam zonnig’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 6 mei en de komende dagen.

Een hogedrukgebied boven de Golf van Biskaje heeft een uitloper boven onze omgeving. Het is rustig weer. Zaterdag passeren enkele zwakke frontjes en een hoogtestoring. Dit zorgt ervoor dat er plaatselijk een bui valt. Vanaf zondag is het opnieuw de zon wat de klok slaat. De enkele lokale bui van zaterdag zal de droogte niet oplossen. Sinds 7 april is er in Breda slechts 2 mm regen gevallen en de maartmaand verliep recorddroog.

Verwachting voor vrijdag 6 mei

In de vroege ochtend kwam op uitgebreide schaal (dichte) mist voor. Die is inmiddels (11 uur) grotendeels opgelost. We gaan nu over naar een zonnige dag met in de middaguren wel de vorming van tijdelijke stapelwolken. Neerslag wordt niet verwacht. De wind is veranderlijk en als er wat wind staat, waait hij zwak uit het zuidwesten. De dagmaxima reiken tot de kaap van de warme 20 graden, lokaal 21 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 7 mei

Meer bewolking met plaatselijk een bui. Er zullen ook plaatsen zijn waar niets of nauwelijks wat valt. Er is beduidend minder zon vandaag. De wind is zwak zuidelijk, 2 Beaufort. Het kwik blijft met 18 graden nog redelijk op peil.



Zondag 8 mei

Een nieuw hogedrukgebied dient zich vanuit het noordwesten aan. Dat betekent een volgende periode met veel zon en geen neerslag. Het wordt zonnig met hooguit wat onschuldige wolken. De wind waait matig uit het noordoosten met 3 Beaufort. Maxima rond de 19 graden. Lokaal 20 graden.



Maandag 9 mei

Met een zwak oostenwindje van 2 Beaufort wordt het zonnig en aangenaam warm bij 21 tot 22 graden.



Zo was het weer Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei 2022

Maximumtemperatuur: 20,0 graden

Minimumtemperatuur: 9,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 6 mei 2022 om 11:00 uur