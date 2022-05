Arriva schrapt nightliners vanwege personeelstekort, nachtbussen in Breda blijven rijden

BREDA - Arriva rijdt met ingang van het weekend van 14 en 15 mei geen Nightliners meer in Tilburg en Den Bosch. Vanwege de beperkte inzetbaarheid van personeel is het momenteel niet mogelijk om deze nachtbussen, die in de nacht van zaterdag op zondag tussen 02.00 en 04.00 uur reden, nog te laten rijden. De Nightliners in Breda blijven wel rijden.

Arriva betreurt het om deze beslissing te moeten nemen, net nu het uitgaansleven in de weekenden weer op gang komt. De lijnen 847 (naar Reeshof), 848 (van en naar ’s-Hertogenbosch) en 849 (naar Udenhout) rijden dit weekend voorlopig dus voor het laatst. Ook uitzendbureaus of samenwerkingspartners van Arriva kunnen momenteel niet voldoende chauffeurs leveren voor een betrouwbare dienstregeling op deze lijnen.

Nightliners zijn een extra dienst die Arriva aanbiedt, aanvullend op de reguliere dienstregelingen overdag. Bredanaars die graag gebruiken maken van de nachtbussen hoeven zich (nog) geen zorgen te maken. Vooralsnog blijven de bussen in Breda wel rijden.

Wervingscampagne

Onder meer door de naweeën van corona, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, is de inzetbaarheid van personeel beperkt. Naast de reguliere kanalen -Arriva is voortdurend op zoek naar nieuw personeel- is onlangs gestart met een uitgebreide aanvullende wervingscampagne om de inzetbaarheid weer op peil te krijgen. Zodra het kan worden de Nightliners weer opgestart, maar wanneer dat zal zijn is op dit moment niet te voorspellen.