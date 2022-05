Lokale politiek reageert geschokt op illegaal bordeel in huurwoning in Breda

BREDA - In de aflevering van Undercover in Nederland van zondag 1 mei was te zien hoe iemand vanuit een huurwoning in Breda een illegaal bordeel runde. De lokale PvdA en CDA hebben geschokt gereageerd op de aflevering. Zij willen van het college weten wat Breda doet om het illegale bordeel aan te pakken.

Afgelopen zondag 1 mei was er in het programma ‘undercover in Nederland’ een schokkende onthulling te zien van een illegaal bordeel in Breda. In een huurwoning werkten jonge vrouwen van onder de 21 als sekswerker, onder toeziend oog van een pooier die 50 procent van de opbrengsten opstreek. Ook moedigde hij de vrouwen aan om voor extra verdiensten orale seks te hebben zonder het gebruik van een condoom.

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de beleidsnotitie sekswerk Breda 2021 vast, waarin binnen 3 pijlers wordt vormgegeven aan het Bredase beleid om zo misstanden beter tegen te gaan en de positie van sekswerkers te verbeteren. In dat beleidsstuk komen illegale bordelen zoals in een huurwoning echter niet voor. CDA en PvdA willen daarom van het college weten wat er aan dergelijke misstanden wordt gedaan.

Zo willen de partijen weten of de gemeente een beeld heeft van dergelijke praktijken in de stad, waarbij woningen worden ingezet voor illegale prostitutie. “Hoe kan de gemeente in samenwerking met de politie in de toekomst dit soort illegale praktijken, waarbij vrouwen ernstig worden uitgebuit voorkomen? En is het netwerk van deze pooier in Breda nu compleet ontmanteld zodat er geen illegale praktijken en uitbuiting vanuit dit netwerk in Breda meer plaats kunnenvinden?” Ook willen de partijen weten of de jonge vrouwen die in het illegale boordeel werkten, hulp is aangeboden.