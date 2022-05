Kunstijsbaan Breda wordt mega vlooienmarkt met honderden kramen

BREDA - In Breda zal op zondag 15 mei op de Kunstijsbaan te Breda een mega indoor- vlooienmarkt plaatsvinden. “Het belooft een supergroot spektakel te gaan worden. In totaal hebben we in de schaatsbaan de beschikking over maar liefst 16.000 m2 vloeroppervlak. Er zullen honderden marktkramen geplaatst gaan worden”, laat de organisatie weten.

Particuliere standhouders hebben thuis hun zolders en schuurtjes leeggeruimd. Zij zullen hun kraampjes gaan vullen met duizenden koopjes. “De Schaatsbaan zal werkelijk uitpuilen met leuke hebbedingetjes, en bijzondere snuisterijen”, vertelt organisator Robert de Crom enthousiast. Er zullen in totaal honderden kramen staan op het terrein dat maar liefst 16.000 m2 aan oppervlakte heeft.

De vlooienmarkt is 15 mei geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Wie graag ook een kraam wil, kan zich nog aanmelden. Dat kan door te bellen naar 0161-456291.