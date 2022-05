Bredanaar (32) veroorzaakt onder invloed ongeluk, twee gewonden

BREDA - Bij een aanrijding vanmorgen op de A-58 zijn twee inzittenden van een auto gewond geraakt. Het ongeluk werd veroorzaakt door een 32-jarige Bredanaar, hij is aangehouden en was onder invloed van alcohol.

