Vier mannen aangehouden tijdens uitgaansleven in Breda

BREDA – De politie heeft vannacht vier personen opgepakt tijdens het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van de stad. Zo is een 33-jarige Bredanaar opgepakt voor het mishandelen van een portier.

De Bredaase politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier arrestaties verricht in het uitgaanscentrum van Breda. Een 30-jarige man uit Oosterhout is rond half 5 in de ochtend aangehouden nadat hij een andere stapper en een medewerker van het SOS-team (Sterk Op Straat) geslagen zou hebben. De geslagen medewerker heeft aangifte gedaan.

Twee mannen uit Rijswijk zijn aangehouden na belediging en het verstoren van de openbare orde. Een 33-jarige Bredanaar werd ook door de politie aangehouden. Dit gebeurde rond 03:35 zondagmorgen op de Potkanstraat. Hij zou een portier van een café geslagen hebben bij het betreden van de zaak.