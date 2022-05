Motorrijder naar ziekenhuis na valpartij

BREDA – Een motorrijder is flink onderuitgegaan. Hij kwam aan de andere kant van de weg terecht en raakte een afzettingshek. Hij en een passagiere zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Een bestuurder van een motor is zondagmiddag flinks gevallen op de Tilburgseweg vlak bij de Takkebijster. De motorrijder belandde met zijn tweewieler aan de andere kant van de weg en raakte hierbij een afzettingshek. De passagiere die achter op de motor zat raakte ook gewond. Beiden werden met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was tijdelijk voor een gedeelte afgezet en de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar het incident. Het is nog niet duidelijk hoe de valpartij is ontstaan.