Burgernet: Verwarde vrouw van 66 jaar vermist

BREDA - Een vrouw van 66 jaar is als vermist opgegeven in Breda. Hiervoor is een Burgernet-bericht uitgezonden naar bewoners in de omgeving.

Het bericht werd vlak na 17:00 uur voor een tweede keer rondgestuurd in de omgeving van Breda, het eerste bericht werd eerder vanmiddag al rondgestuurd. Het gaat om een vrouw van 66 jaar. Zij draagt een zwarte broek en een zwarte leren jas. Ze zou zwarte schoenen dragen met gouden kettinkjes eraan. De vrouw is voor het laatst gezien aan de Groenedijk.

Burgernet vraagt om direct 112 te bellen mocht u deze vrouw zien.