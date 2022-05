Breda viert de Vuelta 100 dagen met toertochten, tentoonstellingen en een winactie

BREDA - Het duurt nog ruim drie maanden tot de etappe Breda-Breda van de Vuelta door de stad raast. Maar in Breda staat het feest al op het punt van beginnen. Met allerlei activiteiten viert Breda de komst van de Ronde van Spanje naar de stad 100 dagen lang.

Op donderdag 12 mei is het nog 100 dagen tot de start van de Vuelta. Op die dag wordt daarom de kick-off gegeven voor 100 dagen feest: La Vuelta Hollanda. Wij zetten een aantal van de evenementen en activiteiten uit het feestprogramma voor je op een rij.

La Vuelta Toertocht

Natuurlijk wordt de komst van de Vuelta naar Nederland gevierd met een toertocht langs de Vuelta-etappe in Midden- en West- Brabant. De officiële toertocht vindt plaats op 13 augustus.



Expeditie Las Lanzas

Houd je meer van wandelen dan van fietsen? Dan is Expeditie Las Lanzas iets voor jou. In vier dagen wandel je langs plekken waar je de Spaanse allure van Breda ontdekt. Dat doet je in Etapas: Een mix van etappes en tapas. Er zijn verschillende afstanden en het evenement is van 13 tot en met 16 juli/

Koerstrui in de Kerk

Verschillende exposities en tentoonstellingen zijn een onderdeel van het 100-dagen programma voorafgaand aan de Vuelta. Eén daarvan is een expo van wereldberoemde wielershirts in de Grote Kerk. Die is te bezichtigen van 2 juli tot 26 augustus.

Winactie

Er is ook een winactie bedacht rondom de Vuelta. In BredaVandaag staat deze week een pagina over de Vuelta. Bredanaars worden uitgedaagd om deze met een Spaans tintje voor het raam te hangen, en er een foto van op social media te plaatsen met de hashtag #VamosBreda. Die tien posts met de meeste likes ontvangen een Vuelta-goodiebag, en de post met de meest likes wint ene Vuelta Racefiets.