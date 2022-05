Weerbericht Breda: ‘Maandag zomers warm, daarna tijdelijk meer wolken’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 9 mei en de komende dagen.



Boven de Baltische zee ligt een hogedrukgebied met uitloper naar onze omgeving. Het zorgt voor rustig voorjaarsweer. Zwakke fronten brengen van dinsdag tot en met donderdag tijdelijk meer wolken. Neerslag wordt niet verwacht.



Verwachting voor maandag 9 mei

Het is prachtig zonnig weer met een helder blauwe lucht. Middagtemperaturen 24, lokaal wordt de kaap van de zomerse 25 graden gehaald. De wind waait zwak uit het oosten tot zuidoosten, gemiddeld met 1 of 2 Beaufort. Later vanmiddag en vanavond drijft er vanaf het westen dunne hoge bewolking over.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 10 mei

Hoge en middelbare wolken drijven voorbij. De zon komt er nog wel doorheen. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en met 3 Beaufort iets sterker. De lucht komt van zee en het kwik doet een klein stapje terug naar 22 tot 23 graden.



Woensdag 11 mei

Het weer van woensdag lijkt grotendeels op dat van dinsdag. Wolken en zon wisselen elkaar af. De wind is zwak met gemiddeld 2 Beaufort en waait uit het zuiden tot zuidwesten. Maxima tot 22 of 23 graden.



Donderdag 12 mei

Op donderdag zijn er meer wolken en die zijn ook dikker. Toch blijft het droog. Heel lokaal kan er een spatje regen in de wind vallen. De wind waait dan zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort uit het westen. Temperaturen dalen naar 20 tot 21 graden.



Zo was het weer Moederdag, zondag 8 mei 2022

Maximumtemperatuur: 19,3 graden

Minimumtemperatuur: 9,8 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 9 mei 2022 om 13:00 uur