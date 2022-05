Internationale winkel voor feestartikelen opent eerste Nederlandse vestiging in Breda

BREDA - Het van origine Amerikaanse PartyLand opent medio juni 2022 haar eerste Nederlandse vestiging. PartyLand gaat zich vestigen in het pand van de voormalige KPN-winkel in de Ginnekenstraat.

Partyland is een van ‘s werelds grootste internationale (franchise) winkelketens voor feestartikelen. In het assortiment vind je hoeden, feesthoorns, feestdecoraties, borden, mokken, confetti, pinata’s, heliumballonnen en alles in maskerade. Kostuums, pruiken, make-up, mondkapjes etc. Je vind er dus alles wat je nodig hebt voor een feest, doop, bruiloft, kinderfeestje, babyshower of gender reveal. PartyLand is momenteel bezig met uitbreiden in zowel Amerika als Europa. Zo worden er franchisenemers gezocht in Denemarken, Finland, Polen. De vestiging in Breda wordt de eerste Nederlandse vestiging van PartyLand.

PartyLand huurt van een particuliere belegger circa 200 m² winkelruimte in het centrum van Breda, en het gaat om een langjarige huurovereenkomst gesloten. PartyLand vestigt zich in het pand aan de Ginnekenstraat nummer 145 te Breda (voormalige KPN winkel).