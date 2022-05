Wat als lezen en schrijven niet lukt? Breda start campagne tegen laaggeletterdheid

BREDA - 1 op de 6 mensen in Nederland is laaggeletterd. Meer dan de helft van deze groep heeft Nederlands als moedertaal. Juist bij deze groep is er nog veel schaamte. En op de aanpak van dat probleem zet de gemeente Breda uitgebreid in. Deze maand is dat extra zichtbaar met de start van een grote campagne.

De ‘gewone helden’ die in deze campagne centraal staan zijn taalambassadeurs. Hoofdrolspelers Jolanda, Toon, Elly, Jaco en Christ hebben of hadden moeite met lezen en schrijven en omgaan met computers. Zij vertellen in de tweewekelijkse afleveringen op BredaNu waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen en hoe ze daar mee om gaan. Maar ze laten vooral zien dat laaggeletterdheid niets is om je voor te schamen.

Sinds 2019 zet Breda zich extra in voor taal, laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Wethouder Arjen van Drunen licht dat toe: “Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben. Het betekent vaak ook moeite hebben om echt mee te doen in de samenleving”, legt hij uit. “Het kan zijn dat je minder grip hebt op je gezondheid en geldzaken of minder snel een baan vindt. Wat mij betreft zijn de hoofdrolspelers in deze serie geen gewone helden maar superhelden. Ze durven laten zien wat het voor hen betekent. Ze doorbreken een taboe en maken het onderwerp bespreekbaar. Daarmee helpen ze ook anderen weer.”

Activiteiten

In de periode van de uitzendingen – de maanden mei en juni – is er ook een aantal activiteiten op verschillende locaties in Breda, georganiseerd door Digi-Taalhuis Breda. Mensen die in het dagelijks leven ergens tegenaan lopen, doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven, worden uitgenodigd aan een gezellige eettafel. De bedoeling is een ongedwongen gesprek over eigen ervaringen, over (leer)wensen en dromen.

De afleveringen van Gewone Helden worden tweewekelijks op dinsdag uitgezonden op BredaNu. Elke aflevering wordt twee dinsdagen 24 uur lang herhaald. De eerste aflevering was op dinsdag 3 mei 2022.