Jolanda is taalambassadeur in Breda: ‘Ik wil de schaamte weghalen’

BREDA - Jolanda schaamde zich dat ze niet goed kon lezen en schrijven. Ze wist het lang verborgen te houden. Nu vertelt ze er eerlijk over in de campagne ‘gewone helden.’ “Ik heb moeite met lezen en schrijven. Maar ik ben wel goed in heel veel andere dingen. Dat wil ik laten zien.”

Jolanda’s grootste passie is Indisch koken. In aflevering 1 van de nieuwe 6-delige serie ‘Gewone helden’ gaat ze op bezoek bij Peter Kesseler. Hij was onder andere kok van Guus Meeuwis en is ook te zien op Omroep Brabant. Samen koken ze een Indische maaltijd. Jolanda laat ook haar grootste talent zien. En dat is haar doorzettingsvermogen. Niet goed kunnen lezen en schrijven zorgt voor tegenslagen. Maar Jolanda geeft nooit op. Ze blijft zichzelf ontwikkelen.

Ze voelt zich prettiger nu ze er over durft te praten. Het geeft haar rust. Maar ze weet dat er nog een grote groep mensen is die het verborgen probeert te houden. “1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Die mensen horen er ook bij! Ze hoeven zich niet te schamen.”

Kom er voor uit!

Jolanda zet zich in voor begrijpelijke taal. Voor iedereen. Ze werkt sinds drie jaar als Taalambassadeur voor het Taalpanel in Breda. “Ik geef presentaties. En ik test teksten in opdracht van Bredase organisaties.” Jolanda is er erg door gegroeid. “En daarom wil ik tegen anderen zeggen: kom ervoor uit! Mensen gaan je meer waarderen om wie je bent.”