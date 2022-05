Bredase Jaco had moeite met lezen en schrijven: ‘Maar nu kan ik mijn kinderen voorlezen’

BREDA - In de nieuwe Bredase campagne ‘gewone Helden’ heeft Jaco Benjert een hoofdrol. Hij had niet veel met school, en doordat hij al jong begon met werken verdween taal steeds verder naar de achtergrond. “Ik had eerst moeite met lezen en schrijven. Nu kan ik mijn kinderen voorlezen!”

Jaco had niet veel met school. Op zijn 13e ging hij al aan de slag bij Afvalservice Breda. Daarnaast startte hij zijn eigen bedrijf in geluidstechniek. Hij verzorgde het geluid op grote festivals en pas nog bij de Grand Prix in Zandvoort. Nadat hij jong begon met werken, verdween het lezen en schrijven steeds meer naar de achtergrond. Jaco: “En na verloop van tijd verwatert dat dan. Ik was er thuis ook niet mee bezig.” Tot hij via het werk een cursus Taal en Tablet volgt. “Dat was echt een vooruitgang. Ik begreep wat ik las. Het maakte mijn leven een stuk makkelijker.”

Jaco doet er alles aan om zijn lezen en schrijven te blijven verbeteren. “Want dat is wel belangrijk. Je moet ermee bezig blijven. Alles wat je kan leren, moet je leren. Zo kijk ik er nu tegenaan.” Het leverde hem al veel op. “Ik heb een andere functie bij de Afvalservice. Ik volg een opleiding.”

“Als ik het kan, kan jij het ook.” Dat wil Jaco met zijn rol in de campagne tegen laaggeletterdheid ‘Gewone Helden’ laten zien. “Voor mensen is het moeilijk om te zeggen: ik kan niet goed lezen en schrijven. Maar er is hulp! Het is misschien wel iets harder werken. Maar het kan wel.”