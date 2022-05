Amphia zet voor het eerst een ‘mixed-reality-headset’ in bij een knieoperatie

BREDA - Onlangs werd er door orthopedisch chirurg Rutger van Geenen een mixed-reality-headset gebruikt bij een knieoperatie. Het was wereldwijd de eerste keer dat deze bril, de OptiVu™*, op deze manier gebruikt werd. Een primeur dus voor Amphia ziekenhuis.

Bij een operatie om een knieprothese te plaatsen, liep orthopedisch chirurg Rutger van Geenen tegen een probleem aan. De prothese-specialist die ondersteuning kon bieden, bleek 100 kilometer verderop te zitten. Dit was een uitgelezen moment om de eerder aan de afdeling gepresenteerde Zimmer Biomet OptiVu™, een mixed-reality-headset, te gebruiken. Door het gebruik van deze techniek zag de prothese-specialist live het gezichtspunt, de instrumenten en handen van de chirurg. Zo kon deze live, maar op afstand, ondersteunen bij de operatie. Rutger van Geenen: “Tijdens een operatie kan het voorkomen dat de chirurg, ondanks een goede voorbereiding, geconfronteerd wordt met een onverwacht technisch probleem. Als er een oplossing voor handen is maar de specifieke kennis en vaardigheden niet, is de OptiVu™ een perfecte oplossing.”

Mixed reality

Mixed reality (MR) is een techniek waarbij je door middel van een headset de omgeving waarin de drager zich bevindt, kunt delen met een ander. Anders dan bij virtual reality (VR), worden digitale objecten in het gezichtsveld van de drager getoond. Deze objecten zijn interactief. Zo kan een chirurg tijdens een operatie beeld en geluid in hoge resolutie delen, terwijl hij bijvoorbeeld een live videoverbinding met een collega of nuttige informatie via een kleine display in een van de ooghoeken ziet.

Servicemanager Wesley van Dalen was betrokken bij de implementatie van de techniek: “De infrastructuur in Amphia is hierop voorbereid, waardoor het mogelijk is om de beelden op hoogwaardige kwaliteit te delen. Daarnaast is het systeem veilig. De beelden worden geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar een specifieke patiënt wanneer ze niet worden gebruikt voor het patiëntendossier. Verder wordt er goed gekeken naar veiligheid van het werken met de apparatuur en naar de privacy van het operatieteam. De kwaliteit en de veiligheid zijn dus steeds een belangrijk aandachtspunt.”

Toekomst

In het vakgebied orthopedie worden al 10 jaar lang nieuwe technieken toegepast om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Rutger van Geenen: “In de toekomst kan er mogelijk routinematig gebruik worden gemaakt van deze toepassing. Ook kan een collega-chirurg advies op afstand geven aan een collega met minder ervaring in een bepaalde procedure. Daarnaast kan deze tool goed gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden.”