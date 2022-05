Breda Barst bevestigt komst van S10 naar het Valkenberg

BREDA - Vanavond staat zangers S10 in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar in september kunnen Bredanaars haar live bewonderen, want dan staat ze op Breda Barst.

Met ‘de diepte’ staat S10 vanavond in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. En de verwachting is dat het nummer haar ook naar de finale zal brengen. De organisatie van Breda Barst is al jaren fan van de zangeres, en bevestigt vandaag dat S10 in september op het podium van Breda Barst zal staan.

Jubileum

In september gaat Breda Barst eindelijk haar 25e verjaardag kunnen vieren. En om dat te doen, pakt de organisatie groots uit. Breda Barst zal namelijk niet twee, maar drie dagen zijn. Op vrijdagavond vindt de Barst B’day Bash plaats. Die extra avond is echter niet gratis toegankelijk. Kaarten kosten 25 euro. De zaterdag en zondag, wanneer ook S10 op zal treden, blijven wel gratis toegankelijk. Op de vrijdagavond spelen onder andere Bazart (BE), Jett Rebel en Selah Sue (BE).

Over Breda Barst

Popfestival Breda Barst begon op 24 juni 1995 op het terrein van de Chassé-kazerne. Negen bands, waarvan vijf uit de regio, speelden voor zo’n 2000 betalende bezoekers. In 1999 verhuisde het festival naar het Valkenberg Park en schrapte de entreeprijs. Inmiddels is Breda Barst een begrip met jaarlijks ruim 50 acts op 4 podia.