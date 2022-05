Amphia Ziekenhuis besteedt aandacht aan psychische klachten bij schildklieraandoeningen

BREDA - Van donderdag 19 tot en met woensdag 25 mei organiseert Schildklier Organisatie Nederland (SON) de jaarlijkse Week van de Schildklier. Dit jaar besteedt de patiëntenvereniging aandacht aan psychische klachten die kunnen optreden bij de verschillende schildklieraandoeningen. Ook Amphia ziekenhuis besteedt hier uitgebreid aandacht aan.

Veel mensen weten niet dat naast lichamelijke klachten, ook psychische klachten kunnen voorkomen. Denk daarbij aan angstaanvallen, stemmingswisselingen (kort lontje), concentratieproblemen en neerslachtige gedachtes of depressies. Klachten die grote invloed kunnen hebben op relatie, gezin en werk.

Activiteiten online en in de regio

Donderdag 19 mei 11.00 uur trappen internist-endocrinoloog dr. R.F.A Tummers - de Lind van Wijngaarden en medisch psycholoog A. Heessels-Driessen de week af met het gratis webinar ‘Schildklier en psychische klachten’. Beiden zijn verbonden aan Schildkliercentrum Zuyd van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen.

Informatiestand

Op maandag 23 mei staan ervaringsdeskundige vrijwilligers van 10.00-15.00 uur klaar in het Amphia ziekenhuis in Breda voor vragen en ervaringen met schildklieraandoeningen. Naast informatiemateriaal is een kaart met 10 tips van ervaringsdeskundigen verkrijgbaar.

Over de schildklier

De schildklier is een klein orgaantje in de hals, dat belangrijk is voor het functioneren van vele processen in het menselijk lichaam. Als die klier ontregeld is, kunnen mensen allerlei klachten krijgen. Zij kunnen alleen een normaal leven leiden als ze zo goed mogelijk zijn ingesteld op hun medicijnen. Toch blijft een deel van hen verschillende klachten houden, die van invloed kunnen zijn op hun dagelijks leven en welbevinden.