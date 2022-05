Breda gaat bezoekers van het Mastbos actief informeren over het risico van bosbranden

BREDA - Mede door de klimaatverandering neemt de kans op een bosbrand toe. Daarom stelde de gemeente Breda in het najaar van 2021 samen met de brandweer en Staatsbosbeheer een plan van aanpak op. Op zaterdag 14 mei geven ambassadeurs van Brandveilig Leven Breda tussen 12.00 en 15.00 uur bezoekers van het Mastbos tips en uitleg over het voorkomen van een (bos)brand. Dit doen zij samen met de Bredase brandweer, Staatsbosbeheer en de gemeente Breda.

De gemeente wil zich samen met de bewoners en bezoekers van Breda inzetten om de kans op natuurbranden te verkleinen. “De brandweer staat klaar om branden te bestrijden, maar voorkomen is altijd nog beter”, legt de gemeente uit. Met de medewerking van omwonenden maakt de gemeente de kans op het ontstaan van een brand kleiner. Stel dat er toch een natuurbrand ontstaat, dan is het doel om deze zo beperkt mogelijk houden.

Het Mastbos is een populaire plek om een frisse neus te halen. Door middel van posters en de ambassadeurs deelt de gemeente natuurbrandpreventietips met dagjesmensen die willen genieten van het bos. De ambassadeurs zijn zaterdag 14 mei van 12.00 uur tot 15.00 uur in het bos om bezoekers aan te spreken en tips te geven. Zo is het belangrijk dat afval altijd in een vuilnisbak belandt en dat auto’s op een daarvoor bestemde parkeerplaats worden gezet.



Start van het natuurbrandseizoen

Sinds maart ligt er veel dood hout in de bos- en natuurgebieden en komt er weinig vocht in de bodem. Dat vergroot de kans op een natuurbrand. Begin maart zijn omwonenden van bosrijke natuurgebieden geïnformeerd over natuurbrandpreventie. Zo kregen zij een informatiebrief vanuit de gemeente met daarin meerdere tips. Ook kunnen Bredanaars een woningcheck aanvragen bij de Ambassadeurs Brandveilig Leven Breda. De ambassadeurs komen gratis bij de bewoners thuis en geven tips om de woning brandveilig te maken.