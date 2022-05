Op zoek naar Yvette: Hoe uit een foto een boek ontstond

BREDA – De vondst van een foto was het begin van een zoektocht van schrijver Gert-Jan van den Bemd. De Bredanaar heeft zijn zoektocht vertaald in een roman. “Het is een cross-over tussen fictie en non-fictie.”

Sinds donderdag is zijn nieuwste roman Branco en Julia verkrijgbaar bij alle boekhandels en webshops en op 21 mei staat er een feestelijke presentatie bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers op de agenda. Gert-Jan van den Bemd schreef al twee andere romans, maar de inspiratie voor zijn meest recente boek is toch opmerkelijk te noemen. De vondst van een foto was de start van een lange reis.

Foto

Op een veilingsite kocht Gert-Jan een bijzondere foto. Op de foto staat een mysterieuze vrouw, de foto is in de jaren veertig gemaakt. Als snel vond de schrijver een tweede foto van diezelfde vrouw. “Op die tweede foto is ze zo’n twintig jaar ouder en ze oogt een stuk ongelukkiger. Ik raakte nieuwsgierig. Wie is deze vrouw? Wat zou er gebeurd zijn?” De schrijver speurde naar meer foto’s op de veilingsite en ontdekte tussen de vele duizenden foto’s ruim driehonderd foto’s van dezelfde vrouw. Dat was het begin van de zoektocht.

Reis

Aan de hand van zijn fotoverzameling kwam Gert-Jan langzaam op steeds meer informatie over de mysterieuze dame, die in zijn boek Yvette heet. Hij reisde af naar een dorpje aan de Franse kust waar zij had gewoond. Daar sprak hij onder andere de buren, mensen uit het dorp, en per toeval kwam hij een achternicht van haar tegen. “Haar familie was erg klein en de meeste familieleden zijn inmiddels overleden. Het achternichtje heeft haar nooit gekend, maar kende wel wat verhalen over haar”, aldus de auteur. Tijdens zijn zoektocht kwam hij tot een bijzondere ontdekking, maar Gert-Jan kan niet verklappen wat er met de vrouw op de foto is gebeurd. “Het is een belangrijk aspect van het boek, dus dat wil ik niet weggeven.”

Boek

Zijn eigen zoektocht vormde de inspiratiebron, maar Gert-Jan goot het verhaal in een andere vorm: “Ik heb er een roman van gemaakt. De hoofdpersonen zijn Branco, een handelaar in kunst en antiek, en Julia, een jonge kunstenares. Zij vindt op een rommelmarkt in Lissabon een doos met oude foto’s. Ze haalt er twee foto’s uit waar een mysterieuze dame op staat. Ze wil ze gebruiken als inspiratiebron voor haar schilderijen. Branco is ook geïnteresseerd - hij wil ze gebruiken om er een boek over te schrijven - en pikt de rest van de foto’s in. Beiden zijn nieuwsgierig naar de herkomst van de foto’s en de achtergrond van de vrouw die erop staat afgebeeld. Omdat de foto’s verdeeld zijn, dwingt het Branco en Julia om samen te werken. Samen reizen ze naar de Loire-Atlantique,” legt Gert-Jan uit. Het boek bestaat uit twee delen: het eerste deel speelt zich af in Lissabon, het tweede deel gaat over de reis naar de Franse kust. Tussen de twee delen zijn negen foto’s te vinden, de originele foto’s die Gert-Jan via de veilingsite bemachtigde.

Levensles

Volgens de auteur krijgen zijn personages onderweg flink wat levenslessen te verwerken. “Branco en Julia worden door het toeval aan elkaar gekoppeld. De verplichte samenwerking zorgt ervoor dat ze nadenken over hun eigen leven. In het begin zijn ze elkaars tegenpolen, maar gedurende de reis groeien naar elkaar toe.” Ook Gert-Jan heeft tijdens zijn reis levenslessen opgedaan en wilde die in zijn boek naar voren laten komen. “Mijn roman is een pleidooi om van de gebaande paden af te wijken en uit je comfortzone te stappen. Ga op reis, ook met iemand die je niet kent. En bovenal, heb het lef om te leven.”