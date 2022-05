Sonja deed haar afstudeerproject in Polen: ‘Het is bizar dat dit in 2022 nog kan’

BREDA – Met een Poolse moeder en een Nederlandse vader had Sonja Luesing het gevoel dat ze iets miste. Voor haar afstudeerproject reisde ze af naar Polen om daar kennis te maken met haar tweede achtergrond. De reis naar Polen, de interviews en een hoop foto’s resulteren in Sonja’s afstudeerproject: Een fotoboek met als titel ‘My Polish Story’.

Sonja Luesing is bezig met afstuderen op het AKV St. Joost School in Breda. In haar afstudeerproject zag ze de mogelijkheid om meer van haar achtergrond te leren kennen. Sonja is namelijk Nederlands opgevoed terwijl haar moeder van Poolse afkomst is. “Ik zocht acceptatie met mezelf. Ik vroeg mezelf geregeld af: ‘Bij wie hoor ik thuis?’ Ik had het idee dat ik wat miste in Nederland.” Dat was voor de studente het begin van een zoektocht naar zichzelf en de Poolse cultuur. “Ik kwam erachter dat ik toch niet zo Pools ben als ik dacht. Ik ging niet op zoek naar een plekje, maar naar mijzelf.”

De Poolse vrouw

Sonja reisde af naar Polen, eerst een week met haar moeder maar uiteindelijk zou ze zo’n tweeëneenhalve maand in het land zitten. “Ik ging op zoek naar de Poolse vrouw, juist omdat ik zo tussen twee identiteiten in zit.” In de tijd dat Sonja in het buitenland zat, kwam ze tot een aantal cultuurshocks. “Een goed voorbeeld is de omstreden abortuswet. Ik kwam erachter dat je bijvoorbeeld een gevangenisstraf riskeert als je iemand wil helpen om een zwangerschap te beëindigen. Het is echt bizar dat dit in 2022 nog gebeurd, en dat in een land dat zo dichtbij Nederland ligt.”

Hondenpoep

De studente raakte in gesprek met verschillende vrouwen en vrouwenorganisaties. Ze stuitte op een hoop tegenstrijdigheden. “Ik sprak twee vrouwen die in het proces zitten om non te worden. Dit doen ze uit hun liefde voor God, ze willen hun leven aan Hem wijden. Tegelijkertijd zeggen ze dat vrouwen enkel een toevoeging voor een man zijn, dus dat sprak elkaar ook weer tegen.” Volgens de studenten worden vrouwenrechtenorganisaties met aversie behandeld. “Ik ging langs bij een organisatie en daar stonden Hitlergroeten en hakenkruizen op de deur getekend. Na een gesprek kwam ik erachter dat er geregeld mondmaskers met hondenpoep aan de deur werden gehangen. Dat enkel omdat ze seks-educatie geven.”

Intiem

De moeder van Sonja reageerde twijfelend over de plannen voor haar afstudeerproject. “Ze was trots op me, ik wilde namelijk een vriendschap sluiten met haar land. Maar ze vond het moeilijk om te accepteren dat ik ook alleen op pad zou gaan.” De moeder van Sonja weet hoe er met vrouwen omgegaan wordt in het land en dat de studente geen Pools spreekt, hielp niet bij de zorgen van haar moeder. “Ik ben wel blij dat ik samen met haar op pad ben geweest. We hebben niet altijd een goede band gehad maar deze reis heeft hem wel versterkt. Het was heel intiem om dit samen te mogen doen.”

Boek

De reis naar Polen, de interviews en een hoop foto’s resulteren in Sonja’s afstudeerproject. Een fotoboek met als titel ‘My Polish Story’. De studente wil haar boek graag uitbrengen om zo meer bewustzijn te creëren over de situatie in het land. “Het is een relatief onbekend onderwerp terwijl Polen zo dichtbij ligt. Er gebeuren daar bizarre dingen, het is onwerkelijk dat dit in 2022 nog kan.” Om haar boek uit te kunnen brengen is Sonja een crowdfunding gestart. Ze zit inmiddels over de helft van haar doel, maar heeft nog maar zeven dagen om het geld binnen te krijgen. “Over acht dagen moet ik op 80 procent zitten, anders krijgt iedereen zijn geld terug. Mocht de crowdfunding mislukken, zal ik geld moeten lenen. Dat zou minder zijn, maar dat boek komt er hoe dan ook.”