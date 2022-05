Bredase Kees werkt al 51 jaar bij de Albert Heijn, en mocht nu de nieuwe winkel openen

BREDA - Kees Wouters heeft ‘blauw bloed’. Hij werkt namelijk al 51 jaar bij de supermarkt Albert Heijn. En daarom kreeg hij vandaag een bijzondere eer: Hij mocht de nieuwe winkel aan de Anna van Burenstraat officieel openen.

Wouters zal voor veel Bredanaars een bekend gezicht zijn. Hij werkt namelijk al 51(!) jaar bij de Albert Heijn. Hij deed dat onder andere op het Valkeniersplein, Heksenwiel, de Burcht en was de laatste jaren te vinden op de groenteafdeling bij Crogtdijk. Nu die winkel gesloten is, verhuist Wouters mee naar de nieuwe winkel aan de Anna van Burenstraat. Die werd vandaag officieel geopend. En de eer om het lintje door te knippen was dan ook naast manager Bart de Jong, ook aan Kees Wouters.

Crogtdijk

De Albert Heijn was negen jaar gevestigd aan de Crogtdijk. De nieuwe winkel bevindt zich aan de Anna van Burenstraat. De supermarkt zit op de begane grond van het nieuwe woon-winkelcomplex en omvat zo’n 1.300 vierkante meter. Albert Heijn Crogtdijk gaf vlak voor sluiting de overgebleven voorraad verse producten en diepvries ter waarde van zo’n 14.000 euro aan de lokale voedselbank. “Heel fijn dat we deze organisatie zo extra konden ondersteunen”, aldus de supermarktmanager.