Fietser naar ziekenhuis na aanrijding automobilist

BREDA – Een fietser is na een aanrijding overgebracht naar het ziekenhuis. De fietser kwam in aanrijding met een automobilist.

Een fietser is eind woensdagmiddag aangereden door een automobilist. Dit gebeurde op het kruispunt Konijnenberg met de Kleine Krogt. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is ontstaan en wie er geen voorrang verleende aan de ander. De politie doet nog onderzoek.

De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken auto heeft voornamelijk schade aan de voorruit.