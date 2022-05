Auto eindigt op zijn dak na botsing

BREDA – Bij een botsing tussen twee auto’s is een van de wagens op zijn dak terecht gekomen. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en een persoon raakte gewond.

Twee auto’s zijn woensdagavond in botsing geraakt op de Franklin Rooseveltlaan ter hoogte van de afslag naar de A27 Bavel. Een van de wagens kwam hierbij op zijn dak terecht. Beide auto’s zijn zwaar beschadigd en zijn getakeld door een berger.

Het is nog niet duidelijk wat de toedracht van het ongeval is, de politie doet nog onderzoek. Een persoon raakte gewond en is in de ambulance onderzocht op zijn verwondingen.