Grote brand snelweg tussen Breda en Antwerpen: “Rij om”

BREDA – Verkeer dat vanuit Nederland over de E19 richting Antwerpen moet, kan beter omrijden. Dat meldt het Vlaamse Verkeerscentrum. Door een in brand gevlogen vrachtwagen is er een flinke file ontstaan.

Op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van het Belgische plaatsje Meer is een vrachtwagen in brand gevlogen. Hierdoor is momenteel maar één rijstrook beschikbaar. De brand is inmiddels geblust en instanties zijn de weg weer aan het vrijmaken voor verkeer. De vertraging op de route is inmiddels opgelopen tot ruim een uur. Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom.