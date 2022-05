Joop Zoetemelk geeft in Breda het startschot voor 100 dagen Vuelta

BREDA - Over exact honderd dagen gaat de Vuelta van start. En dat wordt vandaag gevierd met een peloton van enthousiaste fietsers dat gezamenlijk de Rode Vueltatrui vanuit Breda naar Utrecht brengt. Het peloton vertrok vanochtend om 10.30 uur vanaf het Kasteelplein, onder toeziend oog van oud Vuelta-winnaar Joop Zoetemelk.

13 mei 1979. Dat is de dag waarom Joop Zoetemelk de Ronde van Spanje won. En daarmee is hij de laatste Nederlandse winnaar van de Vuelta. Vandaag was de wielerlegende aanwezig op het Kasteelplein om de aftrap van 100 dagen Vuelta mee te vieren. Daar kreeg hij, na een sfeervol Spaans optreden en een fietsbellenconcert, uit handen van ontwerper Mattijs van Mergen de unieke versie van de Rode Vueltatrui overhandigd. Die trui wordt vandaag door een peloton van 50 enthousiaste fietsers vanuit Breda naar Utrecht gebracht.

Peloton

Het peloton vertrok om 10.30 uur vanaf het Kasteelplein in de richting van de Haven. De eerste 1,5 kilometer werd het peloton vergezeld door Bredase scholieren. Daarna moesten de 50 fietsers samen verder. Anneloes en Haisan zijn twee van hen. Zij fietsen samen tot en met Den Bosch. “Ik werk bij een organisatie die statushouders helpt bij de inburgering. Haisan is pas kort in Nederland, maar heeft in Syrië twintig jaar fanatiek gefietst. Geweldig om dit nu samen te kunnen doen.”

Tekst gaat verder onder de foto.



Anneloes en Haisan - Hanneke Marcelis

Martin en Ronald fietsen vandaag helemaal door naar Utrecht, waar ze rond 19.00 uur aan zullen komen. Martin werkt bij de gemeente Utrecht, waar de Vuelta deze zomer zal starten. “Vanuit de gemeente mochten een aantal mensen mee fietsen. Eigenlijk was ik uitgeloot, maar eergisteren hoorde ik dat er toch een plek was vrijgekomen. Heel tof om dit nu mee te mogen maken!” Ronald is betrokken bij de organisatie van Cycling in Concert. Dat is één van de vele activiteiten die rondom de Vuelta wordt georganiseerd. “Vanuit die rol ben ik uitgenodigd om mee te fietsen, en daar zei ik graag ja tegen!”

Activiteiten

De Vuelta is één van de grootste evenementen die ooit naar Breda is gehaald, stelt wethouder Daan Quaars. “Maar het is meer dan alleen een fietswedstrijd.” Met de activatiecampagne La Vuelta Hollanda wordt de 100 dagen voor de Vuelta plaatsvindt op allerlei manieren stilgestaan bij het Spaanse wielerfestijn. Er zijn tentoonstellingen, evenementen, sportactiviteiten en nog veel meer. Dat startte vandaag na het vertrek van het peloton meteen met de voorronde voor het NK Slowbiken: Een wedstrijd voor wie zo langzaam mogelijk kan fietsen.

De Vuelta Etappe Breda-Breda vindt plaats op zondag 21 augustus.



Slowbiken op het Kasteelplein - Hanneke Marcelis