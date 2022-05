Twee meisjes naar ziekenhuis na botsing tussen scooter en auto

BREDA – Na een botsing tussen een scooter en een auto zijn twee meisjes naar het ziekenhuis overgebracht. De dames zaten beide op de aangereden scooter.

Een scooter is met een personenwagen in botsing gekomen op het kruispunt Zuilenstraat met de Ettensebaan. Op de scooter zaten twee meisjes. Een van de meisjes had verwondingen aan haar been, beide dames zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.