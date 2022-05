Hilda Vliegenthart verruilt cultuurhuis De Nobelaer voor de Nieuwe Veste

BREDA / ETTEN-LEUR - Hilda Vliegenthart verlaat cultuurhuis De Nobelaer. Ze wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Nieuwe Veste in Breda. Met ingang van 1 oktober 2022 zal zij de huidige directeur–bestuurder Gertjan Endedijk opvolgen, die dan met pensioen gaat.

Vliegenthart start per 1 oktober bij Nieuwe Veste, na de officiële opening van het nieuwe cultuurhuis De Nobelaer in september. Vliegenthart is ook voorzitter van BredaPhoto, voorzitter van de werkgeversdelegatie voor de cao-kunsteducatie en recent benoemd tot voorzitter van Theaterwerkplaats Tiuri in Breda en Roosendaal.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Nobelaer Hans van Brummen: “Bij haar start in 2015 kreeg Hilda drie opdrachten mee. Het gezond maken van de financiële positie van de organisatie, het verbeteren van het (bezoekers) bereik en het imago en het realiseren van een laagdrempelig cultuurhuis voor iedereen in Etten-Leur. Voor alle opdrachten is zij glansrijk geslaagd. Wij gaan haar missen in Etten-Leur en feliciteren de inwoners van Breda en Nieuwe Veste van harte met haar komst.”

Fraai resultaat

Directeur-Bestuurder Hilda Vliegenthart: “Met pijn in het hart ga ik Etten-Leur verlaten. Met name de bouw van het cultuurhuis is in een fantastische samenwerking met partijen tot stand gekomen, met een heel fraai resultaat. Ik vond het een eer om gevraagd te worden om Nieuwe Veste te gaan leiden. De bibliotheek in al haar facetten, kunsteducatie, het Digi-Taalhuis en de amateurkunst, Nieuwe Veste gaat over kansen voor iedereen in Breda. Die kansen wil ik samen met alle medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers van Nieuwe Veste van harte faciliteren en creëren; van jongs af aan weet ik dat het niet vanzelfsprekend is om kansen te krijgen.”

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Nieuwe Veste Wicher Meijer: “Met de komst van Hilda Vliegenthart verwelkomen we een waardige opvolger voor Gertjan Endedijk. Hilda Vliegenthart heeft haar sporen verdiend in diverse culturele instellingen als De Lindenberg in Nijmegen, de Doelen in Rotterdam, De Lievekamp in Oss. De afgelopen zeven jaar was ze directeur-bestuurder van De Nobelaer in Etten-Leur, waar ze onder andere voor een financieel gezonde organisatie heeft gezorgd en de bouw van een nieuw cultuurhuis voor kunsteducatie, podiumkunsten en bibliotheek gerealiseerd. Een professionele, betrokken en empathische directeur die Nieuwe Veste mee zal nemen naar de volgende fase.”