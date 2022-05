Het startschot is gegeven voor Vuelta Bedrijvencompetitie ‘Fietsen voor Breda’

BREDA - Ready, set, go! Afgelopen week is het officiële startschot gegeven voor de Vuelta Bedrijvencompetitie “Fietsen voor Breda.” Deze competitie maakt onderdeel uit van het economische activatieprogramma Vuelta 2022 Breda en is een initiatief van Gemeente Breda – BredaBusiness. De competitie richt zich op ondernemers, organisaties en bedrijven in Breda. Diverse teams hebben zich al aangemeld, zoals Be By Beta, Amphia en Handpicked Agencies.

Van 19 tot en met 21 augustus 2022 doet de Ronde van Spanje, La Vuelta, Nederland aan. Op zondag 21 augustus 2022 rijden renners door het Brabantse landschap tijdens de etappe Breda-Breda. De Ronde van Spanje doorkruist in Nederland maar liefst 34 gemeenten in drie dagen tijd. De organisatie is in handen van de steden Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch (provincies Utrecht en Noord-Brabant). In de 100 dagen voor de Breda-Breda etappe worden bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad alvast warmgedraaid voor dit unieke internationale event in augustus met een divers programma en aanbod van activiteiten.



Vuelta bedrijvencompetitie

Een van die activiteiten is de Vuelta bedrijvencompetitie. “Fiets samen met je collega’s zoveel mogelijk fietskilometers in de 100 dagen voor de Vuelta Breda-Breda etappe op zondag 21 augustus 2022”, legt de organisatie uit. “Met jullie fietskilometers help je Bredase kinderen, die dit nodig hebben, aan een fiets. Iedere gezamenlijke 5000 fietskilometers = 1 fiets. En het leuke is, iedereen kan deelnemen. Je hoeft geen professionele racefiets te hebben of getraind te zijn. Pak je eigen fiets en bepaal je eigen tempo. Ook kun je op ieder moment starten met de competitie”



Deelnemen

Wil je meefietsen met je bedrijfsteam? Stuur dan een mail naar bredabusiness@breda.nl. Vermeld hierbij je groepsnaam. De organisatie maakt dan een eigen groep aan in de Ring Ring app en sturen je een unieke inlog. Uiteraard moet je dan zelf nog de Ring Ring app downloaden. In de app kun je zien hoeveel kilometers jouw team heeft gefietst, maar ook welke afstand jezelf hebt weggetrapt. Op zondag 21 augustus zal het totaal aantal kilometers bekend worden gemaakt, en dus het aantal fietsen bij elkaar getrapt.