Bouw Talentencentrum aan de Terheijdenseweg officieel van start

BREDA - Met hulp van 6 energiefietsen gaven wethouder Daan Quaars, Curio Bestuursvoorzitter Rob Neutelings en Van Wijnen Breda directeur Peter Riemers vandaag samen met studenten van Curio het officiële startschot voor de bouw van het Talentencentrum in Breda. De realisatie van het multifunctionele sportcentrum voor top- en breedtesport aan de Terheijdenseweg 414 in Breda is daarmee een feit.

Het ontwerp van AGS Architects bestaat uit een grote sporthal met 450 zitplaatsen, een indoor atletiekaccommodatie, een krachthonk, diverse werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De buitenruimte van het Talencentrum krijgt een groene en sportieve invulling. De realisatie van het Talentencentrum zal ruim een jaar in beslag nemen.

De Gemeente Breda ontwikkelt het Talentencentrum samen met verschillende partners. Hiermee wil de gemeente zoveel mogelijk talentvolle sporters, met of zonder beperking, de kans bieden zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Het Talentencentrum biedt ruimte aan regionale trainingscentra, individuele talenten, de mbo-opleiding sport en bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het Talentencentrum een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor zowel sportprofessionals als amateursporters.

Wethouder Daan Quaars is blij dat de gemeente vandaag samen met Curio en bouwer Van Wijnen Breda kan starten met de bouw van het multifunctionele sportcentrum. “Dit wordt echt een plek in Zuid-Nederland met een hele grote aantrekkingskracht voor iedereen die iets met sport en bewegen heeft. Sporters uit Breda en omstreken krijgen hier de kans om zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Een plek waar onderwijs, de buurt, talenten, verenigingen, top- en breedtesport samen komen. Elkaar ontmoeten en verstreken. En een prachtige uitbreiding van de sportboulevard in Breda”.

Bestuursvoorzitter van Curio Rob Neutelings is enthousiast over de nieuwe faciliteit, waar Curio ‘modern beroepsonderwijs’ kan verzorgen. “In het nieuwe sportcentrum ontmoeten onze studenten buurtbewoners, topsporters, breedtesporters. Zo bieden we onderwijs aan dat midden in de praktijk staat en zijn onze studenten nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het is een perfecte praktijkomgeving om te leren. Ik (maar vooral de studenten en docenten) kunnen niet wachten tot de sportfaciliteit gereed is”.

Duurzaamheid

Bij de bouw van het nieuwe talentencentrum worden ook leerlingen van de Bouwschool Breda betrokken. De bouwlocatie wordt als ‘leerlingbouwplaats’ bestempeld waarbij jonge leerlingen de mogelijkheid krijgen om, onder het toeziend oog van een gecertificeerd leermeester, werkervaring op te doen. ”Hierin werken we samen met de Bouwschool Breda. Want hoe mooi is het om onderwijs ook al bij de bouwfase te integreren binnen dit project”, stelt directeur Van Wijnen Breda Peter Riemers. “Uiteraard zijn wij trots en vereerd dat wij dit mooie, duurzame complex samen met onze partners voor de gemeente Breda mogen realiseren. Dit wordt een icoon voor ‘onze stad’. Talentencentrum wordt hét visitekaartje waar sport en onderwijs elkaar gaan versterken.”