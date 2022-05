Weerbericht Breda: ‘Het voelt komende dagen als zomer in mei’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 13 mei en de komende dagen.

Het luchtdruksysteem dat het weer in onze omgeving bepaalt, is een hogedrukgebied boven de Golf van Biskaje. Het heeft een uitloper naar onze omgeving. Deze uitloper zal zich opbouwen tot een nieuw hogedrukgebied. Het brengt een mooi weekend. Maandag ligt een onweerachtige storing op de loer.



Verwachting voor vrijdag 13 mei

Het is wisselend bewolkt met onschuldige stapelwolken en wat dunne hoge bewolking. De zon schijnt af en toe en krijgt daar later op de dag steeds meer kans toe. De zuidwestenwind is matig, 3 Beaufort. De middagtemperaturen komen uit op 21, lokaal 22 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 14 mei 2022

De wind is zwak en veranderlijk, maar krijgt gaandeweg een voorkeur voor het oosten. Het is zonnig met wat stapelwolkjes. De maxima komen hoger uit op 24, lokaal misschien 25 graden.



Zondag 15 mei 2022

Nog een mooie weekenddag met volop zon. Het kwik loopt nog wat verder uit naar 26 of 27 graden. De wind blijft zwak uit het oosten waaien. Later op de dag wat meer uit zuidoost. Zondagavond en in de nacht naar maandag is er een kleine kans op een lokale regen- of onweersbui.



Maandag 16 mei 2022

Een onweerachtige storing komt vanuit Frankrijk dichterbij. Het is niet zeker hoe actief het systeem zal zijn. Wel zijn er tijdelijk meer wolken. Op meerdere plaatsen is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Toch zullen er ook plaatsen zijn waar niets valt. De wind waait matig uit het zuidwesten en maximumtemperaturen van 23 tot 24 graden.



Zo was het weer donderdag 12 mei 2022

Maximumtemperatuur: 20,6 graden

Minimumtemperatuur: 9,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 13 mei 2022 om 13:00 uur