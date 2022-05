Nieuw herstelplan voor de Bredase horeca: ‘De moeilijkste periode voor ondernemers komt er nog aan’

BREDA - De afgelopen weken bruist de Bredase horeca weer. Maar in de twee jaar hiervoor heeft de sector flinke klappen gekregen. In het voorjaar van 2021 heeft Koninklijke Horeca Nederland Breda samen met gemeente Breda een Herstelplan Horeca opgesteld voor de Bredase horecasector. Dat was een primeur in Nederland. En omdat de herstelperiode nog steeds gaande is, of misschien nu juist echt begonnen, zijn er opnieuw afspraken gemaakt om de horeca te ondersteunen in het ‘Herstelplan Horeca 2022’.

“Afgelopen jaar hebben we wederom te maken gekregen met het herhaaldelijk opflakkeren van het Coronavirus en verschillende lockdowns”, legt wethouder Boaz Adank uit. “Inmiddels lijkt de situatie rond het virus stabiel, maar staan we pas aan het begin van een herstelperiode voor de Bredase horecasector. Bovendien is het nog onduidelijk of het Coronavirus in najaar of winter in alle hevigheid weer terug kan keren.” Bovendien heeft de horeca te maken met hoge schulden, nu de steun moet worden terugbetaald. “De openstaande schulden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst zorgen nog veel onzekerheid voor de ondernemers. Daarom is het nog steeds nodig om de horeca te ondersteunen in 2022. De samenwerking die er was tijdens de pandemie blijven we voortzetten, nu voor het herstel.”

Terrassen

Onderdelen van het plan zijn onder andere het kwijt schelden van de precariobelasting voor heel 2022 en het legevrij kunnen opnemen van een nieuwe leidinggevende op een vergunning. Daarnaast zal de maatregel voor extra terrasruimte worden verlengd voor 2022 en is het voor de horeca ook voor de komende winter weer mogelijkheid om winterproof terrassen te plaatsen. De ‘Roadmap Horeca’ blijft ook ter beschikking van horecaondernemers. Daarmee kunnen de ondernemers een bedrijfsscan op maat laten maken via een onafhankelijk adviesbureau over hun toekomstperspectief en daarna het gesprek voeren over de hulp of ondersteuning die nodig is.

Johan de Vos, KHN Breda: “Het is mooi om te zien én te ervaren dat de Gemeente Breda laat zien niet blind te zijn voor de financiële ellende bij veel ondernemers achter de voordeur. Onder de strak blauwe hemel kan het misschien wel overkomen of alles voorbij is. Maar de moeilijkste periode voor ondernemers komt er nog aan. Juist dan is het prettig om de volledige steun van de Gemeente te voelen.”

Samenwerking

Een mooi voorbeeld uit het herstelplan is ook de manier waarop de gemeente de horeca ondersteunt bij het samen organiseren van evenementen. Koningsdag is het eerste evenement van dit jaar geweest waarbij dit werd toegepast. Een professioneel en onafhankelijk bedrijf werd ingeschakeld om samenhang te brengen in de plannen van de ondernemers in de binnenstad en de organisatie ervan. Het bureau wordt voor de helft betaald door de horecasector zelf en voor de andere helft door de gemeente. Deze aanpak wordt voor een periode van één jaar ingezet, waarna het wordt geëvalueerd om mee te kunnen nemen in een fundamenteel plan.