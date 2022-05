Gemeente Breda ondersteunt COA met tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers

BREDA - Gemeente Breda vangt vanaf vandaag ook tijdelijk asielzoekers op in de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is overvol, waardoor het niet in staat is om alle mensen een plek aan te bieden.

Gemeente Breda vangt vanaf vandaag ook tijdelijk asielzoekers op in de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is overvol, waardoor het niet in staat is om alle mensen een plek aan te bieden.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd om slaapplekken te vinden voor de asielzoekers.

Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers



We worden op dit moment geconfronteerd met meerdere oorlogen in de wereld. Daardoor ontstaan er grote stromen vluchtelingen, waarvan een deel ook asiel zoekt in Nederland. De woningcrisis in ons land zorgt voor een groot tekort aan woningen, en bemoeilijkt het huisvesten van deze groep mensen. Dit maakt de uitstroom van asielzoekers naar opvanglocaties en statushouders naar woningen erg lastig.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Door de grote toestroom van mensen en de lage uitstroom is er in de reguliere opvanglocaties geen ruimte meer. Het aanmeldcentrum in Ter Apel luidt de noodklok. Op die locatie kunnen zelfs geen tijdelijke bedden meer bijgeplaatst worden. Daarom moeten er op korte termijn tijdelijke opvangplekken worden gevonden in Nederland.

De noodopvang voor Oekraïners aan de Claudius Prinsenlaan 12 biedt plaats aan maximaal 200 vluchtelingen. Breda biedt deze noodopvang aan namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voorlopig worden 50 van deze plekken door gemeente Breda beschikbaar gesteld als crisisnoodopvang waar een uitbreiding tot 100 bedden mogelijk is.

Opvang Oekraïense vluchtelingen



De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft gewoon mogelijk in het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12, in dit gebouw is ook het ontvangstpunt voor Oekraïense vluchtelingen. Hier kunnen ze hun aankomst in Breda melden. Ook dit blijft gewoon geopend volgens de reguliere openingstijden; maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.