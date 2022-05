Auto rijdt opzettelijk in op wielrenners

BAVEL - Op de Gilzeweg in Bavel is een auto vermoedelijk met opzet op een groep wielrenners ingereden. Een van de wielrenners is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond rond 9:30 uur plaats. De groep wielrenners reden op de rijbaan in plaats van op het fietspad toen een zwarte Volkswagen Up vermoedelijk opzettelijk op hen inreed. De auto is na de aanrijding doorgereden. Een van de wielrenners is naar het ziekenhuis gebracht zij toestand is nog onbekend. Een ander renner raakte lichtgewond maar kon op eigen kracht door. De politie is opzoek naar de bestuurder en zijn vermoedelijk beschadigde Up.