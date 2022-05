Weerbericht Breda: ‘Zwoel met lokaal kans op een onweersbui, woensdag zo’n 30 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 16 mei en de komende dagen.

Een trog in de bovenlucht, een belletje koude lucht, veroorzaakt maandag de kans op een lokale (onweers)bui. Een hogedrukgebied nu boven de Noorse Zee zakt de komende dagen naar onze omgeving af. Donderdag neemt de kans op een lokale (onweers)bui opnieuw toe. De droogte en het zomerse karakter van het weer houden echter heel deze week nog aan.



Verwachting voor maandag 16 mei 2022

Boven de westelijke rand van West-Brabant hangt om 11u een onweersbui. Later vandaag kan er ook ergens anders in Brabant een lokale onweersbui ontstaan. De kans daarop is het grootst in het oosten van Brabant. De wind waait zwak uit het zuidwesten, gemiddeld met 2 Beaufort. In de buurt van buien kunnen sterkere valwinden voorkomen. Maximumtemperaturen van 22 tot 23 graden in het westen van de provincie tot 24, lokaal 25 in het oosten.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 17 mei 2022

De wind waait zwak uit het zuidoosten (1 tot 2 Beaufort). Verder nog wat wolkenvelden in de ochtend. Lokaal valt er nog een spetterbuitje. Gaandeweg de dag meer zon en maxima van 25 tot 27 graden.



Woensdag 18 mei 2022

Het is meestal zonnig met onschuldige wolken. Er is amper wat wind, hooguit een zuchtje uit het oosten. Het kwik loopt in de middag op naar 28 of 29 graden.



Donderdag 19 mei 2022

Op donderdag wordt het een zwoele dag met zon en temperaturen die schommelen rond de 29, mogelijk lokaal 30 graden. Later op de dag neemt opnieuw de kans op een lokale regen of onweersbui toe. De wind draait naar het westen, blijft over het algemeen zwak, maar kan in de buurt van buien tijdelijk fors toenemen.



Zo was het weer zondag 15 mei 2022

Maximumtemperatuur: 27,9 graden

Minimumtemperatuur: 10,9 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 16 mei 2022 om 11:00 uur