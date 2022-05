Cadetten KMA oefenen op diverse locaties in Breda

BREDA - De cadetten van de KMA zijn komende dagen extra zichtbaar in Breda. Op 17 tot en met 19 mei oefenen Cadetten in het zogenaamde gestabiliseerd optreden, waarbij zij zichtbaar zullen zijn tijdens oefeningen verspreid over de stad.

De cadetten verplaatsen zich bij de oefening van het Kasteel van Breda richting De Koepel. Een ander team verplaatst zich van het Kasteel van Breda richting het Ginneken. Onderweg doen zich verschillende casussen voor waar cadetten mee om moeten kunnen gaan.

Gestabiliseerd optreden

Deze manier van optreden vind vooral plaats in missiegebieden onder vredesomstandigheden. De toekomstig officieren voeren een sociale patrouille uit waarbij ze geconfronteerd worden met diverse scenario’s. In de Koepel van Breda krijgen Cadetten bijvoorbeeld te maken met dilemmatraining. Op Vliegbasis Gilze Rijen richten ze een mobiel checkpoint in en onderweg richting het Ginneken worden ze regelmatig aangesproken door acteurs.