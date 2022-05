Bredanaar gokt bij TOTO op verlies NAC, en wint ruim 17.000 euro

BREDA - Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat NAC definitief niet promoveert naar de Eredivisie. In Den Haag werd tot teleurstelling van de supporters verloren van ADO Den Haag. Maar één Bredanaar was wél blij met die uitslag. Die persoon gokte namelijk op het verlies, en won er ruim 17.000 euro mee.

Het is NAC zaterdag niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag, en daardoor zal NAC ook komend seizoen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. In ieder geval één Bredanaar zag de teleurstellende uitslag van de wedstrijd tegen ADO aankomen, en gokte bij TOTO op het verlies van NAC.

Daarnaast voorspelde de Bredanaar nóg zes wedstrijden goed. namelijk onder andere het gelijkspel tussen Chelsea en Liverpool, de winst van Bayer Leverkussen op SC Freiburg en het gelijkspel tussen Roda JC en Excelsior. De Bredanaar die 20 euro inzette, won daardoor in totaal 17.688 euro.