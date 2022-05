Verkoop van nieuwbouwappartementen ‘De Triade’ in volle gang

BREDA - De verkoop van de nieuwbouwappartementen van De Triade is in volle gang. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met dinsdag 12.00 uur inschrijven. Het nieuwbouwplan wordt gerealiseerd op het oude sportveld aan de Molenslag.

Het voormalige voetbalveld naast sportcomplex de Scharen gaat een transformatie krijgen. Daar zal nieuwbouwproject De Triade worden gerealiseerd. Dat plan bestaat in totaal uit 41 appartementen.

De Triade telt drie woongebouwen die worden omgeven door groen. Het gebouw aan de zuidkant van het plan, dat grenst aan het Pels Rijckenpark, bestaat uit drie woonlagen. In dit gebouw komen sociale huurappartementen. Het gebouw aan de westkant van De Triade telt vier woonlagen. Hier komt een deel van de koopappartementen. Aan de voorzijde is parkeergelegenheid. Ook in gebouw C worden koopappartementen gerealiseerd. Dit eveneens vier woonlagen hoge complex ligt ten noorden van het plan en kijkt aan een kant uit op de Molenleij.

Er zijn appartementen in twee types, namelijk L en XL. De L appartementen hebben een oppervlakte tussen de 81 en 85 m2 en zijn te koop vanaf 345.000 euro. De appartementen van type XL hebben een oppervlakte van 105 m2 en zijn te koop vanaf 430.000 euro. De 41 appartementen in De Triade zijn zogenaamde nul-tredenwoningen; ze zijn goed bereikbaar via de lift. Dit maakt ze geschikt voor diverse doelgroepen, voor doorstromers, maar ook voor wie, op den duur, zorg nodig heeft. Er is veilige verlichting op het terrein en bij elk appartement hoort een parkeerplek

De inschrijving voor de koopappartementen loopt nog tot dinsdag 17 mei 12.00 uur. Als er deze zomer voldoende woningen zijn verkocht en de overige opschortende voorwaarden zijn vervallen, verwachten de ontwikkelaar eind 2022 te starten met de bouw. De verwachte bouwtijd is circa 1,5 jaar.



De Triade