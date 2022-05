Zomers weer maar een dicht zwembad? Wolfslaar kampt met personeeltekort

BREDA - Nu er zomerse temperaturen zijn, is de populariteit van buitenzwembad Wolfslaar groot. Maar door personeelstekort, moest het zwembad zondag bezoekers weren. De lokale D66 wil dat het college in gesprek gaat met Wolfslaar, en wil meer duidelijkheid over een mogelijk nieuwe zwemplas in Bavel.

Bredanaars gingen zondag massaal naar zwembad Wolfslaar om af te koelen. Maar al om 12.30 uur moest Wolfslaar de poorten sluiten. Door een personeelstekort was het niet verantwoord om nog nieuwe bezoekers binnen te laten. En dat zorgde uiteraard voor teleurstelling aan de poort, waar lange rijen stonden. Niet alleen over die sluiting zijn zwemmers teleurgesteld. Ook de wisselende openingstijden, door de week tot 20.00 uur en in het weekend maar tot 17.00 uur, is onbegrip.

D66 stelt vragen aan het college over de situatie rondom het buitenzwembad. “Is het college al in gesprek met Optisport om tot maximale en consistente openingstijden in Wolfslaar te komen?” De partij wil onder andere weten of met de inzet van vrijwilligers of personeel van de binnenzwembaden het tekort bij Wolfslaar opgelost kan worden.

Tijdens de coronacrisis bleek dat veel Bredanaars juist in het buitengebied van Breda op zoek gingen naar verkoeling. Eén van de mogelijkheden was een recreatie(zwem)plas aan de rand van Bavel. “Hoe ver staat het met de ontwikkeling hiervan? Is opening dit jaar al mogelijk? En zo niet; op welke manier gaat het college tegemoet komen aan de behoefte van onze inwoners om in en rondom onze mooie stad te recreëren en te verkoelen? “