Oogsttuin Wortels start met het seizoen, maar met onzekerheid over de toekomst

ULVENHOUT - Zaterdag 14 mei startte het zesde oogstseizoen van Wortels in Breda, de zelfoogsttuinderij op basis van CSA (community supported agriculture), bij Ulvenhout in het Markdal. De toekomst voor de tuinderij, waar 240 mensen genieten van verse oogst die ze zelf van het land kunnen halen, is nog steeds ongewis.

Wortels in Breda wacht op een nieuwe uitspraak van de wethouder aangaande de mogelijkheid om op deze gronden te kunnen blijven. De gemeente zoekt naar een andere geschikte locatie.

Wortels in Breda geeft aan dat het bestemmingsplan op de huidige grond passend is en dat de tuinderij, als deze wordt ingericht en beheerd zodat het de biodiversiteit en de ecologie verrijkt, past in het Natuur Netwerk Brabant. Gemeente Breda en de tuinderij zijn in gesprek hierover.

Eerste oogstdag

Zaterdag was het voor de deelnemers een feestelijke dag om elkaar weer te ontmoeten, het land weer te zien en daar rucola, radijs, raapsteel, asia sla, paksoi en spinazie te kunnen oogsten. Oogstdeelnemers namen zelfgebakken koek mee en met vlierbloesemsap erbij werd er onder de fruitbomen bijgepraat. Op een aantal vaste tijdstippen in de week kan vanaf nu door de deelnemers geoogst worden.